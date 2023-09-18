حنان يوسف تكشف كواليس دورها في مسلسل "سفاح الجيزة"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة حنان يوسف، كواليس تحضيراتها لدورها ضمن أحداث مسلسل “ سفاح الجيزة “، التي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، فور عرضه عبر منصة ”شاهد”، كما نالت إشادات عديدة من قبل النقاد والفنانين والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

حنان يوسف تكشف تحضيرات الشخصية:

وقالت الفنانة حنان يوسف، في تصريحات تلفزيونية، إنها تقمصت شخصية والده السفاح بشكل كبير، مُضيفة:" تقمصت شخصية أم السفاح والحالة نفسها كانت مزعجة، علشان أعرف اتصرف في الشخصية".

وأكدت حنان يوسف أنها صادفت في حياتها مثل هذه الشخصية التي جسدتها خلال أحداث العمل ولكن بطرق مختلفة غير القتل، مثل استخدام الأم أسلوب العنف ضد أولادها سواء كان عن طريق الضرب أو الألفاظ، مردفة:" شُفت شخصيات كده في الحقيقة لكن مكنش بالحدة دي واستعنت بالشخصيات دي كمرجع ليا وطلعتها في الدور".



ما هي تفاصيل مسلسل “سفاح الجيزة” ؟

ودارت أحداث مسلسل سفاح الجيزة في إطار من الجريمة والدراما، حول عدد من الجرائم الغامضة، والدوافع التي امتلكها جابر الذي وُصف لاحقًا بأنه قاتل متسلسل، بعد أن تسبب في ذعر بمحيط سكنه لسنوات.

من هم فريق عمل مسلسل "سفاح الجيزة"؟

وشارك في بطولة مسلسل سفاح الجيزة، مجموعة من الفنانين منهم أحمد فهمي، باسم سمرة، هايدي خالد، حنان يوسف، حنان يوسف، ركين سعد، والعمل من تأليف محمد صلاح عزب، وإخراج هادي الباجوري.