بأخر ليلة عرض بالسينمات..تعرف على إيرادات فيلم "بيت الروبي "

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح فيلم "بيت الروبي" على مواصلة نجاحه حتى في آخر يوم طرحه بجميع دور العرض السينمائية، حيث حصد أمس إيرادات وصلت إلى 88 ألف جنيهًا.



ما هو مجموع إجمالي إيرادات فيلم "بيت الروبي"؟

كسر الفنان كريم عبد العزيز حاجز إيرادات الـ100 مليون جنيه لأول مرة في السينما المصرية بفيلم " بيت الروبي " الذي حقق به نجاحًا كبيرًا منذ وقت طرحه بجميع دور العرض، ووصل مجموع إجمالي إيراداته نحو 128 مليون جنيه.

قصة فيلم بيت الروبي



تدور قصة فيلم في إطار كوميدي، حول تأثير السوشيال ميديا على حياة الكثيرين، حول زوجين هما إبراهيم الروبي «كريم عبدالعزيز» وإيمان الروبي «نور» ابنة عمه لديهما طفلان ولد وبنت، يعيشان بمنزل على أحد الشواطئ الساحلية، وتضطرهما الظروف للسفر إلى القاهرة لإنهاء بعض الأوراق ليواجهان ماضي أليم بسبب حادث تسببت فيه زوجته وقت عملها كطبيبة لأمراض النساء والتوليد.

من هم أبطال فيلم “بيت الروبي”؟



يضم فيلم «بيت الروبى» نخبة من نجوم الفن أبرزهم: كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، مصطفى ابو سريع، والفيلم من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي وأحمد بدوي

أغنية سمع هس





تعتبر هى الأغنية الدعائية للفيلم، وهو بصوت محمود العسيلي ويشاركه بها كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز.

كلمات الأغنية



أهي أهي أهي

أهى جاية هناك أهي

دي فرحة ولا إيه

أهي أهي أهي

سمع هس وبص على الحلوين

نرقص فالناس يقوموا راقصين

عضلة قلوبنا محتاجة تمرين

عايزلها ليلة حلوة

سمع هس وبص على الحلوين

بالعند بقى في التانيين

واللي زعلان ما يولع



مالي إيه مالي

مش شاغل عادي بالي

عالي مزاجي عالي

فين الفرحة هاتوهالي

أهي أهي أهي

الليلة الحلوة أهي

أهي أهي أهي

والناس مبسوطة أهي

طب أهي أهي أهي

ولع ولع ولع ولع

أهي ولعت أهي

سمع هس ما تهدا واستنى

رايقين ومروقين حالنا

وما جاش اللي يضايقنا

سمع هس واصحى لينا إحنا

نرقص فاليوم يروق يحلى

بالحب والطبلة تلوحنا

واللي ما سمعش يسمع

هادي أنا هادي

أنا في وادي وإنتوا في وادي

عالي مزاجي عالي

فين الفرحة هاتوهالي