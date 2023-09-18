«سينما من أجل الإنسانية» تواصل رحلتها مع جمهور مهرجان الجونة السينمائي بدورته السادسة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من ١٣ إلى ٢٠ أكتوبر، عن قائمة الأفلام المرشحة لجائزة سينما من أجل الإنسانية، التي يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يهتم بالقضايا الإنسانية في جميع أقسام المهرجان المختلفة.

ويمنح الفائز بالجائزة نجمة الجونة بالإضافة إلى شهادة و20 ألف دولار أمريكي.

قائمة الأفلام المرشحة للجائزة

ارتفاع عميق

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

همسات النار والماء



وداعًا جوليا



سبعة أشتية في طهران

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

الجدار



على قارب أَدامان



كرورا



ليلة مظلمة

بلاد ضائعة

الاختيار الرسمي (خارج المسابقة)



شباب (ربيع)

الاختيار الرسمي (خارج المسابقة)



طوطم

الاختيار الرسمي (خارج المسابقة)



لا شيء أخسره

الاختيار الرسمي (خارج المسابقة)



المنبوذون

الاختيار الرسمي (خارج المسابقة)

نبذة عن مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي، إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.