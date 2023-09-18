عاجل.. إسلام إبراهيم يكشف عن موعد ومكان صلاة الجنازة على والدته

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان إسلام إبراهيم منذ قليل عن موعد تشييع جثمان والدته التي رحلت عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع مرض السرطان والزهايمر.

موعد جنازة والدة إسلام إبراهيم

وكتب إسلام إبراهيم منشور عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلنًا عن موعد صلاة الجنازة على والدته، وكتب قائلًا: صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد عمرو بن العاص بدمياط.

وفاة والدة إسلام إبراهيم



وكان إسلام إبراهيم قد أعلن عن وفاة والدته منذ قليل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب معلقًا:" أمي في ذمة الله إنا لله وإن إليه راجعون يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي، والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون، البقاء لله والدوام لله، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شئ عنده بأجل مسمى".

مرض والدة إسلام إبراهيم

في شهر يوليو الماضي، نشر إسلام إبراهيم تفاصيل حالة والدته، معلقًا: «ماما بيد إيدين ربنا، جالها الزهايمر وجلطة وكانسر، ادعوا لها ربنا يخفف آلامها ويرحمها من العذاب اللي بتتعذبه، نفسيتي متدمرة وإحساس مرعب بالعجز»، متمنيًا أن تستعيد صحتها من جديد، وألا يرى مكروها بها، وسط دعوات من المحيطين داخل الوسط الفني وخارجه.

وكشف إسلام، في منشورًا عبر «فيسبوك»، تطورات حالة والدته الصحية: «الناس اللي كانت حابة تتطمن على ماما، لأني بتسأل كتير جدًا هي دلوقتي تحت حاجة اسمها العلاج التحفظي أو التلطيفي، لحين استقرار حالتها الصحية والسماح بدخول جراحة أو اتخاذ أي إجراء آخر، وبشكر كل حد دعا لها، واستمروا في الدعاء لا أراكم الله مكروه في عزيز».

مشاركة إسلام إبراهيم في فيلم عنب

يشار إنه يشارك حاليًا إسلام إبراهيم في فيلم "عنب"، والفيلم من بطولة آيتن عامر، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، والفيلم من قصة أمين جمال، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، ومن إخراج أحمد نور.

ما هي آخر أعمال إسلام إبراهيم؟

وكانت آخر أعمال إسلام إبراهيم مشاركته في فيلم “ع الزيرو” والذي تم طرحه في دور العرض السينمائية ضمن أفلام موسم الصيف لعام 2023، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

وتدور قصة الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حول “حمزة” الملقب بـ "دراجون"، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

والفيلم بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

