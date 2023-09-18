انت الأن تتابع خبر فيلم يحقق أعلى ايرادات في تاريخ السينما المصرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق فيلم "بيت الروبى" للنجم كريم عبد العزيز إيرادات بلغت 88 ألف جنيه فى آخر ليلة عرض فى السينما، وبحسب ما نشره موقع اليوم السابع فإن الفيلم أصبح أعلى فيلم في تاريخ السينما المصرية حتى الآن ، ليصل إجمالي ما حصده الفيلم خلال الفترة الماضية 129 مليون جنيه.

ويطرح فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية بالإضافة لإحتوائه على قضية مهمة تسيطر على مجريات الحياة و الجمهور حاليا، و تتمركز القضية في تحكم السوشيال ميديا فى العديد من الأمور في الحياة، بالإضافة لمهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة.

وكما يناقش الفيلم القضية من خلال زوجين تؤدي السوشيال ميديا لحدوث أزمة كبيرة في حياتهما، مما جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم مرة اخرى .

يذكر أن فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.