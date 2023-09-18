قنوات ART ناعية أشرف مصيلحي: قامة وقيمة فنية وأخلاقية نادرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 سبتمبر 2023 04:19 مساءً - نعت قنوات راديو وتلفزيون العرب ART النجم أشرف مصيلحي، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ٤٩ عاما.

ويعد النجم أشرف مصيلحي، رغم مشواره الفني القصير الذي بدأ عام ٢٠٠٠ من النجوم المشهود لهم بالرقي ودماثة الأخلاق، بالإضافة إلى تميزه في اختيار وأداء أدواره بحرفية شديدة جعلت منه قيمة وقامة فنية وأخلاقية نادرة.

جدير بالذكر أن الفنان الراحل هو زوج المخرجة الكبيرة منال الصيفي، التي ضربت أروع الأمثلة التي يحتذى بها في الصبر والوفاء والمساندة لزوجها في محنته المرضية الطويلة.

رحم الله الفنان والنجم الراحل أشرف مصيلحي، وألهم أسرته وأصدقائه الصبر والسلوان.