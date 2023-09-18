عمر الجاسر وصبري فواز أعضاء لجنة التحكيم في مهرجان سينما الشباب

القاهرة - محمد ابراهيم - يشهد مهرجان الغردقة لسينما الشباب منافسة بين 20 فيلما على جوائز مسابقة الأعمال القصير، وذلك خلال دورته الأولى، والتي تقام برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجاري.



وقال الناقد السينمائي محمد سيد أن القائمة تضم 9 أفلامًا أجنبية، وهي "صبيّان" من اليابان، و"الدراجة الثابتة" أنجلترا، و"لغة الخيال" سويسرا، و"آنا مورفوس" البرتغال، و"أضواء" سلوفاكيا، و"بيون بافيليون" الصين، و"لا تنسى الشمبانيا" البرازيل، و"القناع المكسور" نيجيريا، و"الحياة الأخرة" تنزانيا.



عدد الأفلام المشاركه في مسابقة الأعمال القصيرة

وأشار إلى مشاركة 11 فيلمًا من الدول العربية، وهي "إبرة وخيط" من السودان، و"فوتوغراف" سوريا، و"العالم رائع" الكويت، و"عبد" الأردن، و"فتى الجمبري" اليمن، و"جالينا الموصل" العراق، و"المنيور" من سلطنة عمان، بينما يشارك فيلمان من السعودية هما "كبريت"، و"تجربة اداء"، وكذلك فيلمان من مصر هما "رسالة من مجهول"، و"ما يحدث في حياة نادين".



وأضاف محمد سيد عبد الرحيم أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة تشكلت برئاسة المخرج والكاتب والممثل الروسي رومان دوروفيڤ، وتضم في عضويتها كلا من الفنان صبري فواز من مصر، المخرج والممثل السعودي عمر الجاسر، الأمين العام لاتحاد الفنانين العرب بالسعودية.



تفاصيل مهرجان الغردقة لسينما الشباب

يذكر أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد والأكاديميات السينمائية المتخصصة، ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يدعم فكرة الحفاظ علي البيئة.



يقام المهرجان برعاية من وزاراة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر ومجموعة صن رايز وإير كايرو وترافلوكس ترافل وساند سيتى وبلو وافز وماجيك فارما.