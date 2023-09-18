انت الان تتابع خبر جورجينا تورط كريستيانو رونالدو.. وشقيقته ترد بـ القاذورات.. ماحدث صادم للغاية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تدافع عائلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، بكل قوة في مواجهة شائعات "السحر الأسود" الخطيرة التي تم ترويجها مؤخرًا.

في تقرير سابق، زعم التلفزيون البرتغالي أن والدة رونالدو، دولوريس أفيرو، تستخدم السحر الأسود لتفريقه عن صديقته جورجينا رودريجيز. ومع ذلك، نفت والدة رونالدو هذه الادعاءات جملة وتفصيلًا. وانضمت كاتيا أفيرو، شقيقة رونالدو، إلى الدفاع عن عائلتها ونفت هذه الشائعات، وصفتها بأنها "قاذورات".

ووفقًا لصحيفة "firstsportz"، صرحت كاتيا بأنها ستقاضي وسائل الإعلام التي نشرت هذه الشائعات. وعلى الجانب الآخر، كشفت الصحيفة أن جورجينا ما زالت تحاول إشاعة الفتنة بين رونالدو وذلك منذ انضمامه إلى نادي النصر في يناير 2023. وأكدت الصحيفة أن جورجينا تقوم بنشر صور وفيديوهات تخالف عادات وتقاليد المملكة العربية السعودية على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن تهتم بالهجمات العنيفة التي تتعرض لها. وزعمت الصحيفة أن بعض هذه الصور والفيديوهات التي تنشرها جورجينا يمكن أن تؤثر سلبًا على سمعة رونالدو.