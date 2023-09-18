صدمة كبرى... طرد روان بن حسين من السعودية بطريقة مخزية عقب إقدامها على هذا الفعل المتهور الذي جنّن الجماهير!!

انت الان تتابع خبرصدمة كبرى... طرد روان بن حسين من السعودية بطريقة مخزية عقب إقدامها على هذا الفعل المتهور الذي جنّن الجماهير!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد مضي عدة أسابيع على انتهاء مسلسل "ذهبت مع الماء"، الذي أثار الكثير من الجدل في المملكة العربية السعودية، تعرضت الفنانة والفاشنيستا الكويتية روان بن حسين لهجوم لاذع على منصات التواصل الاجتماعي.

انتشر وسم "روان بن حسين غير مرحب بها" على منصة "تويتر" وأكد المتابعون رفضهم لأي دعوة توجه للفاشنيستا الكويتية بسبب إساءاتها المتكررة للمملكة، وفقًا لوصفهم. وطالبت دانا بمحاسبة وإقالة كل من سمح بدعوتها والاساءة لبنات وأبناء الوطن، وشككت في نزاهتهم، وعلى الرغم من ذلك، يتم تمجيد وكتابة المقالات عنها كمصدر إلهام وإبداع.

بلغة حادة، أشارت المغردة إلى اختراق وسائل الإعلام وهيئة الترفيه، قائلة: "خلال السنوات الماضية، كانت وسائل إعلامنا مخترقة وحتى الآن لم يتم تطهيرها من المتسللين! هذا خطأ لا يمكن أن يُغفر للمسؤولين عن هذا الأمر". شارك آخرون مقاطع فيديو مثيرة للجدل تظهر فيها الفاشنيستا الكويتية، وقد تم تشبيهها بالممثلة هيا الشعيبي، ومن بينهم علي الذي غرد قائلاً: "خلوها تلحق خويتها وإن جاءت.. سأقوم بحلق شنبي تمامًا وسأغطيه بعلبة بيبسي".

تساءلت مغردة أخرى قائلة: "على أي أساس تمت دعوتها بالضبط؟! وحاضرها أسوأ وأضعف من ماضيها. يعني، من أجل احترام نفسي وحسابي، لن أقوم بنشر مقاطع أخرى تتعلق وأضافت: "كلنا نعرف من هي، ليس لديها أخلاق أو مبادئ أو أي ارتباط بالموسيقى أو الفن بشكل عام. معروف أنها تستخدم نفسها فقط بسبب مظهرها الخارجي".

وكانت حاملة لقب "بروك شيلدز الكويت" قد علقت على الانتقادات الموجهة لها، مؤكدة أنها تهدف إلى تحسين مستواها التمثيلي واكتساب الخبرة والعمل على تطوير مهاراتها في التمثيل، خاصةً أنها تخوض أول تجربة لها في عالم التمثيل، حسبما صرحت في مداخلة هاتفية مع برنامج "et بالعربي".