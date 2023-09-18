انت الأن تتابع خبر من هي منال الصيفي زوجة أشرف مصيلحي.. لم تتخلى عنه في مرضه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سادت حالة من التساؤل بين الكثير رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأثنين الموافق 18 سبتمبر الجاري، للتعرف على من منال الصيفي زوجة أشرف مصيلحي، الذي وفاته المنية أمس.

منال الصيفي زوجة أشرف مصيلحي:

وأعلنت منال الصيفي عن وفاة زوجها الفنان أشرف مصيلحي، مساء أمس الأحد، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث شيع إلي مثواه الأخير قبل قليل بعد إقامة صلاة الجنازة عليه بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

منال الصيفي زوجة أشرف مصيلحي:

وتعتبر منال الصيفي هي مثال حي على الزوجة التي تقدم الوفاء لزوجها في مرض زوجها أشرف مصيلحي الذي دام لفترة طويلة، حتي بعد وفاته وصلت بصحبة جثمان زوجها ولم تتخلي عنده حتي يواري الثرى، حيث ظهرت في حالة انهيار تام وبكاء مستمر عليه.

من هي منال الصيفي:

في النقاط التالية سوف نحاول سرد بعض التفاصيل حول منال الصيفي:

1- تعمل منال الصيفي مخرجة سينمائية معروفة في الوسط الفني.

2- تربت منال الصيفي في بيت كان الفن عنوانه حيث أنها ابنه الفنانة زهرة العلا والمخرج حسن الصيفي.

3- لم تستطيع منال الصيفي عن البيت الفني بعد رحيل والديها حيث أنها قامت بالزواج من الفنان الرحل أشرف مصيلحي.

4- في عام 1993 تخرجت منال الصيفي زوجة أشرف مصيلحي من قسم الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

5- سجل فيلم هي فوضي للمحرج خالد يوسف أول ظهور لمنال الصيفي زوجة أشرف مصيلحي حيث أنها عملت فيه دور مخرج مساعد.

6- في عام 2005 كان أول فيلم أخرجته منال الصيفي وهو الحياة منتهى اللذة، ثم فيلم المش مهندس .

7- توجهت منال الصيفي زوجة أشرف مصيلحي بعد ذلك إلي التلفزيون حيث أخرجت مسلسلات منها نونة المأذونة وجمال الحريم