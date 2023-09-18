انت الأن تتابع خبر مش مكفيه فلوس الدهب والمقاولات.. سميح ساويرس يدخل بزنس السينما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، الدخول إلى عالم الفن خلال السنوات المقبلة، وذلك بعد أن سبقه شقيقه نجيب ساويرس، منذ عدة سنوات، وقد بدءا معا في مهرجان الجونة السينمائي الدولي منذ 8 سنوات.

تصريحات سميح ساويرس

قال رجل الأعمال سميح ساويرس، اليوم على هامش مؤتمر الجونة السينمائي الدولي في دورته السادسة والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر، أنه ينوى دخول الإنتاج السينمائي والإخراج خلال السنوات الخمس المقبلة.

ووجه الشكر لكل من دعم المهرجان خلال السنوات الماضية، معبرا عن امتنانه عن بدأه لهذه الخطوة برفقة شقيقه نجيب ساويرس.

سميح ساويرس السعودية

وكان قد كشف رجل الأعمال عن سعيه لبناء مدينة جونة جديدة، بالمملكة العربية السعودية، وقد صرح على هامش مؤتمر الأعمال العربي الصيني، والذي تم انعقاده بمدينة الرياض، أن استثمارات المرحلة الأولى من المشروع المزعم إنشاءه والذي يطل على البحر الأحمر، لن تقل عن 500 مليون دولار، وسيجري تنفيذه بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص السعودي.

كما كشف أنه ينوي انشاء مدينة سياحية بمدينة جدة؛ لإحياء منطقة تراثية قديمة، والتي تأتي ضمن خطط المملكة لإبراز التراث والثقافة السعودية.

[سميح ساويرس]

ثروة سميح ساويرس

وفقًا لتصنيف فوربس لثروات العائلات الغنية في قارة إفريقيا لعام 2022، جاءت عائلة ساويرس المصرية بالمرتبة الأولى كأغنى أغنياء إفريقيا، ووصلت ثروة سميح وفقا للتصنيف إلى 1.1 مليار دولار، فيما تأتي ثروة ناصف ساويرس 7.0 مليار دولار.