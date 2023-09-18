انت الان تتابع خبر مقابل مبلغ كبير جدًا.. هيا الشعيبي تثير الجدل وتعترف بجنس مولودها في بث مباشر، وتطلب دعم أكثر كي تكشف هذا الشيء المعيب في جسدها دون خجل!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت الفنانة الكويتية هنا الشعيبي أنها حامل في بنت، وذلك بعد حصولها على دعم أسد في إحدى بثوث برنامج التيك توك.

وأعربت الشعيبي عن سعادتها بهذا الدعم، وقالت لمتابعيها أنها سخبرهم بأي شهر هي، وما هو موعد ولاتها في حال تم دعمها بأسد آخر.

يذكر أن هيا الشعيبي هي فنانة كويتية تُلقب نفسها بـ إمبراطورة الكوميديا، دخلت مجال التمثيل منذ صغرها بتشجيع من والدتها.

