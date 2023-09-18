"ليلة" أول عرض مسرحي في مصر يقدم بالباتيناح.. التفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - غدا.. انطلاق أولى العروض المسرحية بالباتيناج.. تعرف على التفاصيل



حصل مسرح الطفل المبدع، برئاسة الدكتورة مروة مشهور، على التصريحات الامنية الخاصة، بأقامة أول عرض مسرحي في مصر بالباتيناج، تحت عنوان "ليلة"، والمقرر إقامته في تمام السابعة مساء يوم الثلاثاء 19 سبتمبر، بالصالة المغطاة - صالة 1 -استاد القاهرة.

وأكدت مديرة المسرح ومخرجة العرض، على أن الفرقة تعكف في الوقت الراهن على عمل بروفات مكثفة على العرض المقرر تقديمه، فضلا عن البدء في التجهيزات النهائية داخل صالة العرض.

تفاصيل العرض

وعن العرض المسرحي "ليلة" الذي يعد الأول من نوعه في مصر، كشف الدكتورة مروة مشهور، في تصريحات صحفية، عن فكرة العرض والكواليس وصعوبات التدريبات، حيث اشارت أن الفكره بدأت منذ ان طلبت منها احدى اولياء الأمور المشاركين في مسرح الطفل المبدع، بالتعاون ومشاركه اطفالها باعاده أحدي العروض السابقة لكن بالباتيناج، ومن هنا لمعت فكره تقديم مسرح بالباتيناج.

غرس فكرة الاستمتاع بكل لحظة فى التدريب



وأكدت الدكتور مروة مشهور، على إنه ا حاولت غرس فكرة الاستمتاع بكل لحظة فى التدريب ليستطيع الطفل تحمل ساعات التدريب المرهقة وبالفعل اترتبط الأطفال وبدأت ثقتهم فى نفسهم تزداد وتحمسوا جدا للعرض.

الفكره والعمل



وعن كواليس أنطلاق الفكره والعمل عليها حتى خرجت للنور، قالت إنها تواصلت مع دكتور فى مسرح الطفل، من دولة العراق الشقيقة، وعقدت اتفاق معه لتجهيز بعض العروض العربية التى تقرب الطفل من القصص والأساطير العربية والتى تحمل رسائل تربوية مهمة لكن نقدمها للكبير والصغير داخل دراما ساحرة ورؤية مبهرة وعناصر فنية جذابة، ليكون لهذا النوع من الفن يدا قوية فى ارتباط أطفالنا بالعروض العربية والقصص التى تربي عليها أجيال ولم يتبقي منها إلا ذكريات فى قلوب ووجدان الآباء والأجداد.