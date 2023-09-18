نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء.. مؤتمر صحفي لتدشين أول منصة إلكترونية لعرض الأعمال الفنية بأكاديمية الفنون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون عن تدشين أول منصة الكترونية خاصة بالأكاديمية؛ والتابعة لمسرح الدكتورة نهاد صليحة؛ وذلك على أن يكون التدشين من خلال مؤتمر صحفي يقام يوم الأربعاء المقبل بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون.



مؤتمر تدشين منصة عرض الأعمال بأكاديمية الفنون



ويحضر المؤتمر عدد كبير رمن قيادات وزارة الثقافة ورئيس أكاديمية الفنون والدكتور أشرف زكي والفنان إيهاب فهمي والفنان محمد رياض وعدد كبير من الفنانين؛ بينما يتضمن المؤتمر الصحفي الاعلان عن الأعمال الفنية التي سيتم البدء في تصويرها سواء المسلسلات أو الأعمال المسرحية.

ويأتي تدشين منصة فنية؛ من أجل مواكبة عصر التطور التكنولوجي؛ وخاصة بعد ظهور عدد كبير من المنصات المتنافسة مثل منصة شاهد ونتفليكس؛ وwatch it وغيرها من المنصات؛ لتكون المنصة التي سيتم الكشف اسمها والتابعة لأكاديمية الفنون موجودة بشكل فعلي على الساحة.

نشأة أكاديمية الفنون

أكاديمية الفنون أنشأت وزارة الثقافة المصرية أكاديمية الفنون في عام 1959و هي إحدى مؤسسات التعليم العالي المتخصصة في تدريس الفنون التعبيرية وكان الهدف منها هو النهوض بمستوى الفن والإتجاه بالفنون إتجاها قوميًا للمحافظة على التراث العربي وتوثيق الروابط محليا وعالميا، وكانت بداية الأكاديمية متمثلة في معاهد (السينما - الموسيقي - الباليه) ثم تطورت الأكاديمية واتسع مجال رسالتها، فأصبحت تضم الآن سبعة معاهد عالية لتخريج الفنانين في تخصصات فنون الأداء التعبيرية.



تاريخ أكاديمية الفنون



أنشأت الدولة عددًا من المعاهد العالية للفنون كان أولها معهد الفنون المسرحية عام 1935 وتوالت المعاهد الفنية. بعد فترة من إنشاء المعاهد تكشفت الحاجة إلى ضرورة وجود هيئة تنظمها جميعا وتنسق فيما بينها وتساعدها على أداء وظيفتها ومباشرة أعمالها. عام 1969 صدر القانون 78 بإنشاء أكاديمية الفنون إلا أن أحكامه جاءت بالغة الإيجاز ولم تتناول الأمور الهامة المنظمة لنشاط الأكاديمية. عام 1981 عدل القانون بقانون أخر رقم 158 بإعادة تنظيم الأكاديمية. عام 1989 صدر القانون رقم 401 بأعمال أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 72 على أكاديمية الفنون. وحددت المادة الأولى للقانون 158 لسنة 1981 اختصاصات وأهداف الأكاديمية بأنها تختص بكل ما يتعلق بتعليم الفنون والبحوث العلمية التي تقوم بها معاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًا كما تسهم في رقى الفكر والفن والقيم الإنسانية والاتجاه بالفنون اتجاها قوميًا يرعى تراث البلاد وأصالتها.

تتكون الأكاديمية من المعاهد التالية:

المعهد العالي للفنون المسرحية.

المعهد العالي للكونسرفتوار.

المعهد العالي للباليه.

المعهد العالي للسينما.

المعهد العالي للموسيقى العربية.

المعهد العالي للنقد الفني.

المعهد العالي للفنون الشعبية.