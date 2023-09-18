المنتدى الأدبي يقيم حلقة تدريبية فـي الترجمة العلمية والاحترافية

مسقط ـ «الوطن»:

نظم المنتدى الأدبي امس الإثنين حلقة تدريبية في مجال الترجمة التحريرية العلمية والاحترافية ، قدمها الدكتور جمال النحاس – دكتوراه في اللغة الإنجليزية وآدابها- وذلك عبر الاتصال المرئي (برنامج زووم). تناولت الحلقة التي كانت باللغتين العربية والانجليزية تدريب المشاركين على استخدام الوسائل التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال في نقل المعرفة العلمية والمساهمة في إثراء اللغة العربية بكل المستجدات على الساحة العلمية، وخصوصا فيما يتعلق باستعمال الوسائط والتطبيقات الذكية في مجال الترجمة التحريرية، واكتساب مهارات تحرير النصوص العلمية والبحوث وترجمتها وتدقيقها وضبط جودتها وفق معايير النشر الأكاديمي، كما ركزت الحلقة على دور المترجم في صناعة المحتوى اللغوي في النص الهدف ومساهمته في تطوير البرمجيات، ومشاركته في ملء الخزانات الاصطلاحية في المجال العلمي. اعتمدت الحلقة على مقاربات متعددة المصادر بهدف الوصول إلى تصور موحد لنقل المعرفة العلمية من خلال الترجمة العلمية بشكل دقيق متعارف عليه في الوسط المستهدف، مع التركيز على كيفية توظيف المعلومات النظرية والتجارب التطبيقية في مجال الترجمة العلمية ونقل المعرفة واستدامتها. طرحت الحلقة محاور متعددة تم مناقشتها من خلال نصوص نظرية وتطبيقية في مجال الترجمة العلمية، وكذا نماذج لمفاهيم ومصطلحات ومفردات علمية متخصصة.

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