مسقط ـ العُمانية: يشارك الفيلم الوثائقي العُماني (الزيج) للمخرج صلاح الحضرمي في النسخة الرابعة من مهرجان كردادة الأفريقي السينمائي بالجزائر من 30 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر القادم. وقد تأهل الفيلم العُماني إلى جانب 35 فيلما من 12 دولة.

فيلم الزيج من إنتاج الجمعية العمانية للسينما، ويستعرض بطريقة سينمائية علاقة الإنسان العُماني بمهنة زراعة وصناعة السكر الأحمر العُماني ويتناول الجوانب الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية لهذه المهنة، ويبين بعض الجوانب المهمة من قبل المعنيين في الجهات المختصة.

وقد حصل الفيلم على عدد من الجوائز من مهرجانات محلية وعربية ودولية أهمها جائزة المركز الأول في مهرجان البوابة الرقمية الدولي بجمهورية الجزائر، وجائزة أفضل تصوير في مهرجان مسقط السينمائي، وجائزة المركز الثالث في المهرجان العربي لفيلم التراث في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وجائزة المركز الثاني في مهرجان الكويت للسينما الجديدة في دولة الكويت، وجائزة أفضل إخراج وجائزة أفضل ممثل وجائزة أفضل تصوير في مهرجان دايموند كت بالهند.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشاركة عمانية فـي مهرجان كردادة الإفريقي السينمائي بالجزائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.