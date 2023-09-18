وادي المعاول ـ «الوطن»:

ضمن فعاليات مخيّم صناعة الأفلام المصاحب لمهرجان الباطنة السينمائي تواصل يوم امس الاثنين برنامج المخيم بتقديم حلقة عمل لتعلم فنون التصوير والإخراج السينمائي من تقديم المخرج البحريني جان البلوشي، وذلك بولاية وادي المعاول بمتحف بيت الغشام بالتعاون مع مكتب محافظ جنوب الباطنة. وتهدف الحلقة لتمكين المشاركين في المهارات الفنية الشاملة في فنون التصوير والإخراج السينمائي من خلال جلسات عمل عملية وإنتاج مشاهد قصيرة.

وقد تم تشكيل ثلاثة فرق من المشاركين بمخيم صناعة الأفلام للعمل على ثلاثة أفلام هي : فيلم (آثر فاطمة) وفيلم (الحناء) وفيلم (النهر العماني) وستشارك بمهرجان الباطنة السينمائي المزمع إقامته خلال الفترة من 12-15 نوفمبر 2023م. ويواصل المخيَم فعالياته بحلقة مونتاج الأفلام باستخدام أحدث التقنيات خلال الفترة 25-26 من الشهر الجاري من تقديم محمد الرقيشي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلقة لتعليم فنون التصوير والإخراج السينمائي بوادي المعاول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.