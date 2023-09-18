سلطنة عمان تشارك فـي الاحتفال الدولي للفلكلور الشعبي بالصين

مسقط ـ «الوطن»:

شاركت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الثقافة والرياضة والشباب في الاحتفال الدولي للفلكلور الشعبي بجمهورية الصين الشعبية، حيث شاركت فرقة بن يعروف للفنون الشعبية بتقديم عرض فن الرزفة وغيرها من الفنون الشعبية والذي أقيم في مركز طريق الحرير بمقاطعة خى بي، وذلك بحضور سعادة السفير ناصر بن محمد البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى الصين، كما كانت لها مشاركة بتقديم عروض فنون شعبية مع بقية الدول المشاركة الـ 11 دولة في الكرنفال الدولي للفنون الشعبية وذلك على المسرح الرئيسي لمركز طريق الحرير.

جاءت مشاركة سلطنة عمان في هذه الاحتفالية الدولية بحكم أن الفنون هي هوية الشعوب، ونشرها محلياً وخارجياً يساهم في انتشارها عالمياً، كما أن حضور سلطنة عُمان من ضمن دول العالم في الملتقيات والمهرجانات المختلفة يعزز العلاقات بينها وبين بقية الدول، إضافة الى التعرف على ثقافات وفنون دول العالم وأوجه التشابه والاختلاف مع الفنون الشعبية العُمانية، وتعريف الشعوب الأخرى بالفنون الشعبية العُمانية، والمساهمة في دعم فرق الفنون الشعبية وذلك من خلال إتاحة الفرصة لها بالمشاركة في الاحتفالات الدولية والمعنية بالفنون الشعبية.

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