انت الان تتابع خبر حورية فرغلي في أجرأ تصريحاتها على الإطلاق.. خطيبها المتوفي كان وزنه 175 كيلو وكانا يمارسان هذا الشيء المجنون بكل شغف!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الفنانة المصرية حورية فرغلي جمهورها بكشفها عن خطيبها السابق الذي توفي قبل زواجهما. وخلال لقاء مع الإعلامي تامر شلتوت في برنامج "في العمق"، قالت حورية فرغلي: "محبتش حد منذ عام 2002، من بعد وفاة خطيبي قبل زواجنا، على الرغم من أني تركت نفسي تمامًا". وأكدت أن خطيبها الذي توفي كان يزن 175 كيلوجرامًا وكان يعاني من مشكلة في رجله اليسرى، ولكنها كانت تراه أجمل رجل في العالم.

وأضافت حورية فرغلي أنها لم تهتم بشكل ووزن خطيبها، قائلة: "كنت أنظر إلى ما بداخله، كل ما هو خارجي سيذهب، لست مهتمة بمظهره، كان يكفيني نكته التي تجعلني أضحك، ووجوده في المكان، ورائحة عطره، منذ ذلك الحين بحثت عن رجل مثله ولم أجد". وتابعت الفنانة المصرية: "تم دفنه في مقابر العياط، وهناك تحت شجرة كبيرة، في الساعة الثالثة صباحًا، كانت الأجواء حارة ورطبة بشكل صعب".

وأكملت حورية فرغلي قائلة: "عندما حفروا القبر ووضعوني فيه، كانت الأجواء باردة جدًا، كأنها ثلاجة للموتى، وعندما خرجت منها شعرت بالحرارة المفرطة، لكنني لم أشعر بالخوف أو الحاجة، لأنني كنت أعلم أنها مجرد تمثيل".

أكدت المرأة أنها لا تخاف الموت ومستعدة له، وأضافت أنها تتمنى أن يأتي بصراحة، وذلك لأن الدنيا أصبحت مليئة بالعنف وتغيرت أخلاق الناس، ولم يعد هناك مبدأ أو قيمة ثابتة.

وعلى الرغم من ذلك، تعتبر المرأة أنها ارتكبت خطأً بعدم ارتداء الحجاب، وتعتبر ذلك هو الخطأ الوحيد الذي ارتكبته. وتوضح أنها تصلي وتصوم وتؤدي زكاة المال، وقد أدت فريضة الحج سبع مرات، لكنها لم تقم بأداء العمرة بسبب ضرورة وجود محرم معها. وتشدد على أنها تقوم بقراءة سورة الملك يوميًا قبل النوم، وتدعو الله أن يثبتها عند السؤال في الآخرة.