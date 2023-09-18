انت الان تتابع خبر خبر احزن قلوب الكويتين.. فنانة كويتيه تتعرض لأزمة قلبية خطيرة..وهذه الفنانة هي السبب!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يثبت دخول الفنانة مرام البلوشي إلى وحدة العناية المركزة في أحد المستشفيات بسبب تعرضها لوعكة صحية. يظهر الفيديو وضع مرام البلوشي على الأجهزة الطبية داخل الوحدة بعد تعرضها لجلطة في القلب.

وعبرت الفنانة هند البلوشي عن قلقها على صحة شقيقتها مرام من خلال حسابها الرسمي على إنستقرام، قائلة: "ترقد أختي مرام البلوشي بين أجهزة العناية، ونثق بأن الله هو الشافي الكافي وأنه لا يوجد شفاء إلا بشفائه العظيم والرحيم".