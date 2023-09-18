الحزن يسيطر على إسلام إبراهيم بعد وفاة والدته وتشيع جثمانها

القاهرة - محمد ابراهيم - ودع الفنان إسلام إبراهيم، جثمان والدته إلي مثواها الأخير وذلك بمسقط رأسها بمدينة دمياط، وذلك عقب تأدية صلاة الجنازة بساحة مسجد عمرو بن العاص وسط دمياط، وسط حضور كبير من قبل أهالى المحافظة، وغياب لنجوم الفن.

وانهار الفنان إسلام إبراهيم، أثناء تلقي العزاء داخل مقابر العائلة بمحافظة دمياط، وتقرر إقامة العزاء بساحة عمر مكرم في القاهرة خلال الأيام المقبلة عقب عودة الفنان اسلام ابراهيم إلي القاهرة مجددا.

كتب إسلام إبراهيم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: "أمي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون" البقاء لله والدوام لله.

آخر أعمال إسلام إبراهيم

وفي سياق آخر، يذكر أن آخر أعمال الفنان إسلام إبراهيم فيلم " ع الزيرو " بطولة مجموعة من أشهر النجوم، منهم، نيللي كريم وجومانا مراد وإسلام إبراهيم، ويصوّر قصةً مؤثرة عن الكفاح والسعي الدؤوب والمدى الذي يصل إليه أب عازب لإنقاذ ابنه الذي يعاني من مرض عضال، والفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وشارك في إنتاجه العدل جروب واستوديوهات ڤوكس.

أحداث فيلم" ع الزيرو "

تدور أحداث فيلم "ع الزيرو" حول الحب اللا محدود بين أب وابنه، ويلعب دورهما النجم محمد رمضان والنجم الطفل منذر مهران، الذي ظهر سابقًا مع محمد رمضان في فيديو أغنية مصباح علاء الدين، ويناقش الفيلم قضية هامة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.

أحدث أعمال إسلام إبراهيم

وكان قد تعاقد الفنان إسلام إبراهيم علي فيلم "عنب" والمقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، والفيلم من بطولة بيومي فؤاد، ايتن عامر، إسلام ابراهيم، وجاري إمضاء عدد آخر من نجوم الفن، إخراج أحمد نور، قصة امين جمال وتأليف أحمد سالم ويوسف سالم.