سارة نخلة لبشرى: مهرجان الجونة استفاد من اطلالات الفنانات.. وأسماء كثيرة تستحق وجودها فيه

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الفنانة ومقدمة البرامج سارة نخلة على تصريح الفنانة بشرى حول تركيز الإعلام على اطلالات النجوم في مهرجان الجونة قائلة: "الكلام دا ظالم للاعلام والصحفيين اللي بيبقوا موجودين في المهرجان اللي بيبقوا تعبانين من الطريق والزحمة ومستنين ياخدوا أي كلمة من أي نجم عشان يعملوا المطلوب منهم".

وأضافت سارة نخلة في برنامجها فيس أوف والذي تقدمه على شاشة قناة هي: "احنا كإعلام وجمهور شايفين ايه المهرجان؟ انتوا اللي بتسوقوا لدا، ان كان هو دا اللي انتوا بتطلبوه منهم اصلا، هما شايفين حاجة بينقلوها للناس، هل شافوا افلام قصيرة؟ أو افلام طويلة؟ مهرجان الجونة استفاد من اطلالات الفنانات وهدومهم لأنكم عايزين تصدروا صورة لائقة للمهرجان ودا شئ يحترم ولكن انتوا اللي المفروض تركزوا على الأفلام".

وتابعت معلقة على تصريح الفنانة بشرى حول غضب الفنانين من عدم دعوتهم للمهرجان قائلة: هل يعقل ان فنانة كبيرة وقديرة زي سميحة أيوب متكونش في مهرجان الجونة عشان يجي مكانها بلوجرز عندهم فولورز يسوقوا للمهرجان فننسى اسماء كتير قديرة لو ذكرناهم القائمة تطول، ناس كتير أو ي تستحق وجودها في مهرجان يمثل بلدها، وفي الآخر بنشوف ناس لا علاقة لهم بالفن على الريد كاربت بشكل غير لائق ومحتاجين استايلست.

برنامج FACE OFF تقدمه الإعلامية سارة نخلة على شاشة قناة هي يوميًا من السبت إلى الأثنين وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش القضايا المطروحة يوميًا بين الجمهور.



https://fb.watch/n5ZDeWU9v5/?mibextid=Nif5oz

نبذة عن قناة هي

قناة هي تعد أول قناة مختصة بالمرأة المصرية والعربية، وتقدم عددًا من البرامج المختلفة والمتنوعة، في ظل وجود نخبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين

برامج قناة هي

وتعرض قناة هي عدد من البرامج منها “ملفات” من تقديم أميرة بدر،وماما في المطبخ” لـ عزة جلال"، و"من غير نفسنة" تقديم الفنانات انتصار وبدرية طلبة ونوليا، و"المنسي" تقديم إنجي هشام، و"عركة ستات" تقديم إيناس النجار ومروة سليمان، و"سكينة معجون" تقدمه جينا فتحي، و"حياتنا أحلى" لـ سالي فؤاد، و"مطبخ ستي" إيمان ميرا، و"ست الحبايب" من تقديم هالة فهمي، و"دايما عامر" لـ دعاء عامر، و"ساعة عصاري" لـ عبير الشيخ"، “زووم ونص” نورهان عبد الفتاح، “دعوة فرح” لـ فرح شعبان، “فيس أوف” سارة نخلة