الفيلم المصري الوحيد.. نقابة المهن السينمائية ترشح فوي فوي فوي لجائزة الأوسكار

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الناقدة فايزة هنداوي عضو لجنة المشاهدة بنقابة المهن السينمائية، بالاعلان عن ترشيح فيلم فوي فوي فوي بطولة الفنان محمد فراج للمنافسة على جائزة أوسكار أحسن فيلم دولي، حيث يعد الفيلم المصري الوحيد الذي ينافس على الجائزة في الأوسكار.

وقامت فايزة هنداوي بنشر صورة لجنة المشاهدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت قائلة: فيلم فوي فوي فوي هو الفيلم المصري المرشح للمنافسة على جائزة أوسكار أحسن فيلم دولي، بأغلبية أصوات لجنة الاختيار.. مبروك لكل صناع الفيلم.

بيان نقابة المهن السينمائية عن الفيلم المرشح للأوسكار

وأصدرت نقابة المهن السينمائية بيان بشأن الفيلم المرشح لتمثيل مصر في الأوسكار 2023، وكان كالآتي:

تُعلن لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي لعام 2023 والمُشكلة من مجموعة من السينمائيين والنقاد المستقلين عن اختيار فيلم ( ڤوي ڤوي ڤوي ) للمخرج/ عمر هلال - مرشحًا مصريأ، وذلك بعد ما فاز بأغلبية التصويت بين قائمة قصيرة ضمت الأفلام التاليه:

1- وش في وش

2- ١٩ ب

3- بيت الروبي

4- الباب الأخضر

هذا وتنوه اللجنة بظهور مواهب شابة لمخرجين يقدمون أفلامهم الأولى خلال العام، وإذ كانت اللجنة قد رآت العام الماضي عدم ترشيح فيلم مصري اعتراضًا على تواضع مستوى الأفلام المعروضة، فمن حق صناع الأفلام الشباب الإشادة بجهودهم الواضحة في الأفلام المعروضة لهذا العام.

قصة فيلم فوي فوي فوي

وفيلم فوي فوي فوي فيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو فيلم دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن، الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

أبطال فيلم فوي فوي فوي

وفيلم فوي فوي فوي من بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.