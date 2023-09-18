بهذه الطريقة.. نوال الزغبي تخطف أنظار متابعيها

القاهرة - محمد ابراهيم -

شاركت الفنانة نوال الزغبي متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شاهد.. أحدث ظهور للفنانة نوال الزغبي عبر حسابها إلانستجرام



وظهرت الفنانة نوال الزغبي بإطلالة مثيرة مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية فستان لونه أسود يليق بجاملها الساحر ومن الناحية الجمالية شعرها منسدلا على كتفها وواضعة ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة.

حققت النجمة نوال الزغبي نجاحا كبيرا بأغنية "فخامة معاليك" على التطبيق العالمي تيك توك، حيث تخطت الاغنية الـ 7 ملايين مشاهدة.

والمفارقة أن هذا النجاح الرقمي لأغنية “فخامة معاليك” حصل قبل تصويرها وطرحها على يوتيوب.

وغردت لايف ستايلز ستوديوز على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “قبل تصويرها على طريقة الفيديو كليب، أكثر من 7 مليون مشاهدة لهاشتاج أغنية ⁧‫فخامة معاليك‬⁩ للنجمة ⁧‫نوال الزغبي‬⁩ على تطبيق ⁧‫تيك توك“.



تفاصيل أغنية" فخامة معاليك "

أغنية "فخامة معاليك "باللهجة الخليجية، ومن كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

ومن المُقرر تصوير أغنية “فخامة معاليك” على طريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني فادي حداد.

ما هي آخر أعمال نوال الزغبي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي أغنية ريتا، والتي حازت على إعجاب الجمهور وحققت نسب مشاهدات مرتفعة.