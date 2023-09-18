تفاصيل المؤتمر الصحفى للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك

القاهرة - محمد ابراهيم -

انطلق منذ ساعات قليلة المؤتمر الصحفى للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك والدورة لهذا العام تحمل اسم الفنان الكبير الراحل أحمد ذكي ودورة المخرج مصطفي العقاد وهي دورة العمالقة بالمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك

من 3 إلى 5 نوفمبر.



وقد أكد الكاتب الصحفى الكبير صفوت يوسف رئيس المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك على سعادته بحضور الفنانة الكبيرة إلهام شاهين والمخرج الكبير علي بدرخان ومخرج الفنون هانى لاشين للمؤتمر وأبدى عقد بدار الأوبرا المصرية.



وأكد "صفوت" أن أكبر نجاحات المهرجان على الاطلاق ثقة الجامعات الامريكيه في أهداف وتوجهات المهرجان التي تحقق انطلاقات كبيره في صناعة التأثير المجتمعي عن طريق الفن.



وأضاف "صفوت": أن المهرجان يصنع جمهور جديد ويروج للثقافة العربية والمصريه ويدعم التاريخ والاثار ويعرض صور مضيئه لمجتمعاتنا فهذا شئ إيجابي يجعلنا ان نتخلص من الأفكار الضيقة والعقول الأكثر ضيقا إنه ا قفزات كبري يتجه لها المهرجان في دورته الثالثة 3 و4 و5 نوفمبر 2023.