القاهرة - محمد ابراهيم -



حرصت الفنانة زينة على نعي الفنان أشرف مصيلحي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

بهذه الطريقة.. زينة تنعى الفنان أشرف مصيلحي



حيث نشرت صورة للفنان أشرف مصيلحي وعلقت على هذه الصورة قائلةً:"لا إله إلا الله البقاء والدوام لله وحده الله يرحمك يااشرف ويعفوا عنك يامحترم ياجدع.. ارجوا الدعاء له بالرحمة والمغفرة ربنا يصبرك يامنال انتي والولاد يارب".

ويذكر أن بدأت زينة تصوير مشاهدها في فيلم "الاسكندرانى" مع النجم أحمد العوضى والمخرج خالد يوسف داخل بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، بعد فترة من التحضيرات وجلسات العمل.



من هم أبطال فيلم "الإسكندراني"؟



فيلم "الإسكندراني" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضي، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.



ما هي آخر أعمال زينة السينمائية؟



وكان آخر أعمال زينة في السينما فيلم "الفلوس" الذى قدمته مع النجم تامر حسنى وعرض عام 2019، وشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، كميل سلامة، حنيد زين الدين، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم أحمد السقا، مى عز الدين، عمر زهران، جوهرة، أسعد رشدان والفيلم قصة تامر حسنى وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.