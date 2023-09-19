انت الأن تتابع خبر بالتزامن مع عودتها لأحمد أبو هشيمة .. ياسمين صبري تجننه وترتدي ملابس مغرية للغاية ... شاهد كيف تتعمد كشف جسدها بكل جرأة!! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لفتت النجمة المصرية ياسمين صبري، الأنظار إليها خلالها تواجدها في حفل إطلاق عطر J’Adior الجديد وتألقت ياسمين صبري بفستان أبيض ناعم، تميز بالتل الشفاف من الأسفل، وتركت شعرها الأسود منسدلاً.

ساعة ياسمين صبري

لكن أكثر ما لفت الأنظار، هو ساعة ياسمين صبري والأساور.وتبين أن الساعة من ماركة باتيك فيليب “نوتيلس”، وصنع هيكلها الخارجي من الذهب الوردي عيار 18 مع إطار مرصع بـ٥٦ قطعة الماس.ويصل سعر الساعة إلى أكثر 118 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من 3 مليون جنيه مصري.

وجاءت إطلالة ياسمين صبري الباهظة، تزامناً مع أنباء عودتها إلى طليقها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

ياسمين صبري

ساعة ياسمين صبري بلغ سعرها 118 ألف جنيه

حيث ادعى حساب “شربليتا” المختص بـ”فضائح المشاهير”، أن هناك مفاوضات على نار حامية لعقد قران ياسمين صبري وأبو هشيمة مرة أخرى.



وأشارت شربليتا إلى أن رجل الأعمال المصري ترك حبيبته اللبنانية التي جن جنونها حين علمت بنيته العودة إلى ياسمين.



ياسمين صبري

ادعت شربليتا أن عودة الثنائي باتت قريبة

وقالت شربليتا: “ياسمين وأبو هشيمة سيلتقيان قريبا مع المقربين لهما في منطقة الشيخ زايد لإعلان عودتهما معا”.