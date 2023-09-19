انت الان تتابع خبر عاجل.. مهند التركي بطل العشق الممنوع يخضع لعملية تجميل صادمة صعقت الجمهور، وهكذا صار شكله الآن..لن تصدق ماستراه عيناك والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم التركي كيفانش تاتليتوغ، المعروف بشهرته العالمية، تشير إلى أنه قد أجرى عملية تجميل لأنفه. وقد أثارت هذه الصورة الكثير من الجدل والانتقادات حول قراره بإجراء تلك العملية.

ظهر كيفانش تاتليتوغ بشكل مختلف تمامًا في حفل عيد ميلاد صديق مقرب له، حيث كانت الصورة تكشف عن تغيير كبير في شكل أنفه. وقد انتشرت الصورة بسرعة كبيرة بين المتابعين، وتلقى النجم الشهير العديد من الاتهامات بإجراء عمليات تجميل بعد انتهاء الموسم الأول من مسلسله الشهير "العائلة".

ومع انتشار تلك الأخبار والانتقادات، عبر الجمهور عن استيائهم واستغرابهم من قرار كيفانش تاتليتوغ بإجراء تلك العملية، خاصةً وأنه يعتبر من أكثر النجوم الوسيمين والجميلين في تركيا، ولا يحتاج إلى أي تعديلات في ملامحه.

ومع ذلك، تبين أن الصورة التي تسببت في هذا الجدل قد تم تعديلها عبر برنامج الفوتوشوب، وأن النجم التركي لم يجرِ أي تغيير في شكله الحقيقي. وقد تم تداول صور جديدة وفيديو لكيفانش تاتليتوغ يظهر فيها بشكل طبيعي ومن دون أي تعديلات.

وبهذا، تبين أن الأخبار والانتقادات التي تعرض لها النجم التركي كانت غير مبررة، وأنه لم يجرِ أي عمليات تجميل، وأن الصورة التي أثارت الجدل كانت مجرد تلاعب بالصورة الأصلية. وبالتالي، يمكننا أن نؤكد أن كيفانش تاتليتوغ لا يحتاج إلى أي تعديلات في مظهره، فهو يمتلك جمالًا طبيعيًا ومميزًا يجذب الجماهير.