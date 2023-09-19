الناقدة مها متبولي: مايان السيد أفضل ممثلة شابة.. وليلى زاهر محدودة الموهبة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الناقدة مها متبولي عن رأيها في موهبة مايان السيد قائلة: "موهوبة وعفريتة ولسه قدامها الدنيا، كما أوضحت رأيها في موهبة ليلى احمد زاهر، قائلة: "محددوة الموهبة شوفتها في فيلم مطرح مطروح مع محمود حميدة موهبتها محدودة لكن مايان ممثلة شاطرة".

كما تحدثت خلال استضافتها في برنامج “فيس أوف” والذى تقدمه الإعلامية سارة نخلة على شاشة قناة "هي" على مقياس اختيار المنتجين للفنانين الشباب حاليا قائلة: "هتلاقي البنات دلوقتي مجتهدة على السوشيال ميديا وكدة لكن بالنسبة للموهبة لا محددوة،ودلوقتي المنتجين لما بيلاقوا حد حواليه متابعين كتير بياخدوه في الأفلام.

موعد عرض برنامج FACE OFF



برنامج FACE OFF تقدمه الإعلامية سارة نخلة على شاشة قناة هي يوميًا من السبت إلى الأثنين وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن وتناقش أهم القضايا المطروحة يوميًا بين الجمهور.





نبذة عن قناة هي

قناة هي تعد أول قناة مختصة بالمرأة المصرية والعربية، وتقدم عددًا من البرامج المختلفة والمتنوعة، في ظل وجود نخبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين

برامج قناة هي

وتعرض قناة هي عدد من البرامج منها “ملفات” من تقديم أميرة بدر،وماما في المطبخ” لـ عزة جلال"، و"من غير نفسنة" تقديم الفنانات انتصار وبدرية طلبة ونوليا، و"المنسي" تقديم إنجي هشام، و"عركة ستات" تقديم إيناس النجار ومروة سليمان، و"سكينة معجون" تقدمه جينا فتحي، و"حياتنا أحلى" لـ سالي فؤاد، و"مطبخ ستي" إيمان ميرا، و"ست الحبايب" من تقديم هالة فهمي، و"دايما عامر" لـ دعاء عامر، و"ساعة عصاري" لـ عبير الشيخ"، “زووم ونص” نورهان عبد الفتاح، “دعوة فرح” لـ فرح شعبان، “فيس أوف” سارة نخلة.

