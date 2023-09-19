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بسبب ساعة.. ياسمين صبري تتصدر التريند (صور)

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القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة ياسمين صبري، محركات البحث جوجل، وذلك بعد ظهورها بساعة مرصعة بـ 56 قطعة ألماس، وذلك خلال حضورها حفل إطلاق عطر J "Adior الجديد.

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سعر ساعة ياسمين صبري

 

وظهرت الفنانة ياسمين صبري، مرتدية ساعة بسوار من الذهب الوردي عيار 18، والتي هي من العلامة التجارية باتيك فيليب، مزينة بـ 56 قطعة ألماس، ويصل سعر الساعة إلى أكثر من 118 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من 3 ملايين جنيه مصري، والتي تأتي ضمن تشكيلة من الساعات الفاخرة التي تمتلكها ياسمين صبري من علامات تجارية فخمة.

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إطلالة ياسمين صبري

 

وظهرت ياسمين في إطلالتها بفستان أبيض طويل بحزام من اللون الكشمير على الوسط، فيا اعتمدت على ارتداء بعض الاكسسوارات، أما من الناحية الجمالية فظهرت بمكياج ترابي “نود” صاخب وتركت شعرها المموج منسدلا على كتفيها، ما جعل ملامحها المصرية الأنثوية تظهر

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أحدث اعمال ياسمين صبري

 

ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة ياسمين صبرى لبدء أول أعمالها الذى سيعرض خلال عام 2024، وهو فيلمها مع الفنان محمد إمام الذى يحمل اسم أبو نسب، والمقرر عرضه بدور العرض خلال العام المقبل، وتعد تجربة فيلم "أبو نسب" هي الثالثة لياسمين صبري مع محمد إمام، بعدما قدما فيلمي "جحيم فى الهند" إخراج معتز التوني عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" إخراج حسين المنباوي والذى تم عرضه عام 2018، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي يجسد من خلاله محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب.

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اخر اعمال ياسمين صبري

 

ويذكر ان اخر اعمال الفنانة ياسمين صبري، حاليا بدور العرض السينمائية فيلم «البعبع»، بمشاركة الفنان أمير كرارة، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه بدور السينما، تدور أحداث العمل، في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

 

مريم الجابري

مريم الجابري

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