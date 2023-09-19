طه دسوقي: لم أكن الترشيح الأول لـ "الصفارة".. والعمل مع أحمد أمين مريح نفسيًا

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان طه دسوقي ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة DMC.

وتحدث دسوقي، عن مشاركته في مسلسل "الصفارة" مؤكدا بأن انضمامه جاء في وقته ورسالة من الله، قائلا: "لم أكن الترشيح الأول للدور وكان أحمد الغندور الدحيح واعتذر، وأحمد أمين كان عايز يديني فرصة، وكنت أنا الترشيح الثاني، والتركيبة العمل مريحة نفسية وعندهم مساحات للنقاش".

طه دسوقي: العمل مع أحمد أمين مريح نفسيا

وتابع طه دسوقي: أن العمل مع المخرج علاء اسماعيل والنجم أحمد أمين مريح نفسيا في القبول والرفض والمناقشة والمساحة أمنة للشغل، متابعا: "كنت مرعوب في البداية من فكرة التشخيص لكذا شخصية في نفس العمل لأني لما بعمل حاجة بذاكرها عشان ميبقاش في شبه بين الشخصيات".

وتابع حديثة قائلا: "أحمد أمين شاطر في تشخيص أكثر من شخصية في عمل واحد لأنه عمله كتير في برنامج أمين وشركاه"، لافتا إلى أن الفنان أحمد أمين مثله مثل باقي المشاركين في لوكيشن التصوير ويشعر بالتوتر مثل باقي الفنانين والخوف الصحي ليخرج التصوير في أفضل أداء منهم جميعا".

أبطال مسلسل الصفارة

ويذكر ان مسلسل "الصفارة" من بطولة كلا من الفنان أحمد امين، والفنان طه دسوقي، آية سماحة، سامية طرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، المسلسل من إخراج علاء إسماعيل، تأليف ورشة كتابة سارة هجرس، شريف عبد الفتاح، إنتاج شركة media hub- سعدي جوهر- تنفيذ أروما.