فادي خفاجة: "اضطريت أدخل جولات تيك توك لأني مش لاقي شغل"

القاهرة - محمد ابراهيم - أثار الفنان فادي خفاجة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لظهوره وهو في حالة انهيار شديد،حيث شارك فادي جمهوره فيديو له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالفيديو تعليقا قال فيه: "اضطريت أدخل في جولات تيك توك لأني مش لاقي شغل والفنانة وفاء عامر حاولت كتير تجيبني معاها في أعمال فنية لكن مفيش فادية قاعد في البيت من غير شغل".

وأضاف: "لا تهاجمون وفاء عامر أو غيرها لأننا بنطلع على تيك توك محدش عارف ظروفنا وأي حد هيتريق هيعرف شغله".



وتابع: "دا مش مكاني أنا اتخرجت من معهد فنون مسرحية بتقدير جيد جدا.. المفروض أن أقل حقوقي أشتغل بقا كفاية".



آخر أعمال فادي خفاجة



والجدير بالذكر آخر أعمال مسرحية "شفيقة القبطية"، التي عرضت مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.

مسرحية "شفيقة المصرية" مأخوذة عن فيلم "شفيقة القبطية" للفنانة هند رستم وتم معالجتها عدد من المرات





تدور أحداث القصة حول فتاة تسمى "شفيقة" تهرب من بيت أهلها وتستقر في بيت العالمة "شوق" المشهورة بإحياء الأفراح ومحتضنة عدد من الرقصات، فتتجه "شفيقة" للعمل في نفس المجال، وتستمر الأحداث في إطار الشياكة.

والمسرحية من بطولة علا رامى، مجدى فكرى، علاء عوض، منه جلال، وائل علاء،،وغيرهم من النجوم.