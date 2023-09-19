ماجد الكدواني يكشف سبب غيابه عن تكريمه في مهرجان المسرح العربي

القاهرة - محمد ابراهيم - سيطرت مشاعر الحزن علي الفنان ماجد الكدواني، لعدم حضور تكريمه بالدورة الرابعة، وذلك خلال مقطع فيديو مسجل عرض خلال حفل ختام مهرجان المسرح العربي، على خشبة مسرح سيد درويش.

وقال ماجد الكدواني: "بعتذر لكم وكان نفسي أنول شرف التواجد معاكم، وبشكر الدكتورة غادة جبارة وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية".

واستكمل حديثة قائلا: "عايز أبارك وأقول ألف مبروك لكل الفائزين ويارب دايما من نجاح لنجاح ودايما متألقين وربنا يديكم كل الخير والنجاح، ألف شكر وإن شاء الله هييجي يوم ونتقابل مع بعض".

ومن ناحية أخري، ينتظر الفنان ماجد الكدواني فيلمة الجديد بعنوان "أبو نسب"، والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول، محمد إمام الذي يقدم دور طبيب، فيما تجسد دور والدته الفنانة هالة فاخر، ويظهر الفنان ماجد الكدواني بدور والد الفنانة ياسمين صبري، والذي يشهد معاناة محمد إمام من أزمة النسب، ويسلط العمل الضوء على المشاكل التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض، بجانب المشكلات الاجتماعية التي تواجه الشباب.

يشارك في بطولة الفيلم بجانب محمد إمام، مجموعة من النجوم أبرزهم: ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر،محمد لطفي، ماجد الكدوانى، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي

وشارك الفنان ماجد الكدواني في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الهرشة السابعة"، والتي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضة.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويغلب على المسلسل طابع من الإثارة والتشويق، ويحكي المسلسل قصص حب بين زوجين ومع مرور الزمن يدخل بينهم الملل؛ ليصيب الطرفين بالاحباط، وجدير بالذكر قدمت أمينة خليل دور أم لتوأم، وهي المرة الثانية التي تقدم فيها دور أم بعد فيلم "حظر تجول، ولكن هذه المرة تناقش مشاكل الأمومة.

وشارك في مسلسل "الهرشة السابعة " عددًا كبيرًا من النجوم إلى جانب أمينة خليل، من بينهم محمد شاهين، علي قاسم، أسماء جلال، عايدة رياض، محمد محمود، عماد رشاد، حنان سليمان، إلى جانب ضيوف الشرف في المسلسل.