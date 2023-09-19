نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة ساحرة.. هدى الإتربي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هدى الإتربي متابعيها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة هدى الإتربي



وظهرت هدى وهي ترتدي جامبسوت باللون الأسود واعتمدت على مكياجًا ناعمًا أبرز جمال ملامحها، وتسريحة شعر الويفي، مما نال إعجاب متابعيها.

تصريحات هدى الإتريي عن دورها في مسلسل “ضرب نار”

وفي سياق آخر، قالت الفنانة هدى الإتربي أن كواليس العمل بمسلسل “ضرب نار” رائعة، وياسمين عبد العزيز نجمة كبيرة وأنها تشعر بفخر كبير وسعادة بالغة بنجاح الفنانة المصرية بشكل عام كـ سيدة تقدم قضايا المجتمع وجزء مهم من نسيج المجتمع وأتمنى واتطلع إلى أن أكون من الممثلات أصحاب الرسالة الفنية التي تترك أثر في قلوب المشاهدين.

وأشارت هدى الإتربي خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي أنها شاركت بمسلسل "سره الباتع " بشخصية مختلفة جدًا عن مسلسل "ضرب نار" وسعيدة جدًا بنجاح العملين وفخورة بهما وهما يمثلان نقلة فنية في حياتها.

ماذا قالت هدى الإتربي عن مشاركتها في مسلسل “سره الباتع”؟



وتابعت الفنانة هدى الإتربي أن الاستاذ خالد يوسف هو اللى رشحها لدور "سعاد" وهي فلاحة مصرية بمسلسل “سره الباتع”، والأستاذ خالد فى الأول كان مرشحني لدور تانى، وبعد كده قالي أنا عاوزك معايا فى دور "سعاد " وهدخل معاكى تحدي مش هما دايمًا بيحطوكى فى دور البنت الحلوة اللى بتلبس شيك انا هقدمك في دور مختلف وإثبات لموهبتك، وأنا متأكد من نجاحك وموهبتك.

وأكدت أن العمل مع المخرج خالد يوسف كان حلم بالنسبة لي وكانت هناك رهبة عند مقابلته وهو إنسان بسيط جدًا ومتعاون وأضاف لي كثيرًا.

ما الصعوبات التي واجهت هدى الإتربي في مسلسل “سره الباتع”؟

وأشارت إلى أن المسلسل "سره الباتع" يتحدث عن حقبة زمنية وأحداث متنوعة ومختلفة والمشاهد كانت صعبة جدًا، ووفاة أختي خلال أحداث العمل وفي المعركة من أصعب المشاهد وتعرضنا لإصابات بسبب المعارك والأكشن والمخرج خالد يوسف كان يدعمنا لخروج الصورة بأقرب إلى الحقيقة.

واختتمت هدى إلى أن الجمع بين عملين في رمضان كان صعب جدًا وتجربة جديدة ومختلفة بالنسبة ليا.

ولفتت إلى أن مسلسل "سره الباتع" كان من المستحيل تصويره في 6 أشهر فقط، لأنه 3 مسلسلات داخل مسلسل واحد، بسبب الربط بين أزمنة مختلفة، منوهة أن نجاح التصوير في هذا الوقت القصير معجزة.

وعن أصعب مشاهدها، قالت: "مشهد موت أختي في المسلسل هو الأصعب، وتعرضت لإصابة أنا وعدد كبير من الممثلين مثل أحمد صلاح السعدني وإسلام حافظ".