انت الان تتابع خبر لم تحترم سنها.. نبيلة عبيد تعيد نشر فيدي ساخن كان محظور من الرقابة ... وما فعله بها عشيقها جنن الجمهور ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفنانة نبيلة عبيد مساء أمس مؤشرات البحث، وذلك عقب الفيديو الذي نشرته على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي.

في الفيديو، أبدت نبيلة عبيد إعجابها الشديد بأغنية الفنانة روبي الجديدة "نمت ننه"، وعلقت عليها قائلة: "نمت ننه طب والحب اللي بيننا مش هيكلمني سيكا مش حتدلعني سنة.. بعد توبة وأهواك وتخونوه بقيت أغني نمت ننه.. بس لو ما كنتش بحبك يا روبي".

وفي تصريحات سابقة، كشفت نبيلة عبيد عن زيجاتها السابقة، حيث أكدت أنها تزوجت خمس مرات. كانت الزيجة الأولى لها وقد تمت في الصف الأول الثانوي مع المخرج عاطف سالم عام 1963، قبل تصوير فيلم "رابعة العدوية".

وأوضحت نبيلة عبيد أن سبب قبول أسرتها لزواجها في سن صغيرة كان تأثير أحد أقاربها على والدها، حيث أقنعه بأنه سيحقق لها النجاح ويحافظ عليها.

وكشفت نبيلة عبيد أن سبب موافقتها على الزواج كان من أجل اقتحام عالم الفن، وأنه كان زواجًا لمجرد المصلحة فقط، حيث أرادت تحقيق أحلامها من خلاله. وأكدت أنها تعرضت لظروف صعبة خلال هذا الزواج، وانتهى بالطلاق بعد أربع سنوات بسبب رغبة زوجها في أن تعتزل التمثيل، وهو الأمر الذي رفضته نبيلة عبيد بشدة.

في النهاية، يبدو أن نبيلة عبيد قد تعرضت لعدة تحولات في حياتها الشخصية والفنية، وتمكنت من التغلب على الصعاب والتحديات التي واجهتها، واستمرت في مسيرتها الفنية بقوة وإبداع.

سبق وأعلنت الفنانة نبيلة عبيد أنها تزوجت سراً من المخرج "أشرف فهمي" أثناء تصوير فيلم "لا يزال التحقيق مستمرًا" وانفصلا بعد انتهاء تصوير الفيلم. وجاءت تصريحاتها من خلال برنامج "أنا والعسل" مع "نيشان" عام 2010.

وكشفت الفنانة نبيلة عبيد خلال برنامج "كلمة أخيرة" مع "لميس الحديدي" عن برنامجها الإذاعي الجديد الذي ستقوم فيه بسرد قصة حياتها. وستستعيد ذكرياتها قبل دخولها مجال التمثيل، لتكشف للجمهور عن الصعوبات التي واجهتها في بداياتها الفنية وتتحدث عن الشخصيات المؤثرة في حياتها الفنية، بالإضافة إلى لقائها بالراحلة أم كلثوم وغيرها من المحطات الهامة في حياتها.

أشادت الفنانة نبيلة عبيد بصوت الفنان سعد لمجرد وذلك خلال تصريحات تلفزيونية وصحفية، وأعربت عن سعادتها لاختيارها كبطلة لأحد كليباته. وقالت: "سعد لمجرد صوته حلو ومحترم. اختار 3 أشخاص ليكونوا أبطال كليباته، وذكر والدتي ثم الفنانة العظيمة منى واصف ونبيلة عبيد، فهذا يدل على احترامه. وقال مدام نبيلة عبيد".

وأضافت قائلة: "أنا عن نفسي لا أمانع المشاركة في فيديو كليب مع سعد لمجرد، ولكن بشرط أن تكون الكلمات التي تتضمنها الأغنية مناسبة لي".