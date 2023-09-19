انت الان تتابع خبر ابنة فنان العرب محمد عبده تخطف الأنظار بجمالها الرباني الساحر و تذهل الشعوب العربية بجمال اسطوري لم يسبق له أي أميرة من قبل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الفنان الكبير محمد عبده وهو يشارك ابنته الجميلة في لحظة مميزة خلال حفله الأخير في العاصمة البريطانية لندن. وقد لفتت ابنة عبده الأنظار بإطلالتها الساحرة والأنيقة حيث ارتدت فستانًا ورديًا جميلًا.

فنان العرب محمد عبده ينادي ابنته العنود لقطع كعكة حفلة لندن. 😂🩵 pic.twitter.com/Dw8Z2NQNGm — Golden Dose (@GoldenDose) August 18, 2023

وقد قام الفنان الكبير بمناداة ابنته قائلاً: "أين أنت يا عنود؟" وبعد أن وصلت إليه، قام بحملها بين يديه بكل حنان ورقة ليساعده في تقطيع قالب الكيك الضخم. ولم يتمكن الجمهور من إخفاء إعجابهم وسعادتهم بهذه اللحظة العائلية الجميلة حيث انهالت عليهم التصفيقات الحارة.