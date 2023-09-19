٦٠ جنيه..أول فيلم قصير يفتتح مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - يفتتح فيلم "٦٠ جنيه" للمخرج والمؤلف عمرو سلامة وبطولة مغني الراب الشهير زياد ظاظا، فعاليات النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تُقام في الفترة بين 13 إلى 20 أكتوبر، ليصبح أول فيلم قصير يفتتح مهرجان عربي، كما ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة حيث يشهد عرضه العالمي الأول.

قصة ٦٠ جنيه مستوحاة من أغنية زياد ظاظا



وكانت MAD Solutions قد أعلنت مؤخرًا استحواذها على حقوق توزيع ومبيعات الفيلم في جميع أنحاء العالم، قصة ٦٠ جنيه مستوحاة من أغنية لـزياد ظاظا وإنتاج إسماعيل نصرت تحمل نفس الاسم، وتتناول أحداثًا بعضها حقيقي تناقش قضايا العنف الأسري وتحقيق الأحلام.



من هم فريق عمل فيلم "٦٠ جنيه"؟



والفيلم من بطولة زياد ظاظا وطارق الدويري وحمزة دياب وروحية سالم، وتصوير أحمد طارق بيومي ومونتاج أحمد حافظ.



أحداث الفيلم



وتدور أحداثه حول زياد المراهق الذي يعاني هو وعائلته من العنف الأسري الذي يمارسه والده، وتعتبر موهبة زياد في تأليف كلمات الأغاني هي طريقته الوحيدة للهروب من واقعه. وعندما يتصاعد التوتر حتى يصل إلى الذروة، يأخذ على عاتقه مهمة تخليص عائلته من المعاناة إلى الأبد.



ماذا قال عمرو سلامة عن فن الراب؟



ويمثل الفيلم تعاونًا بارزًا بين المخرج الشهير عمرو سلامة الحائز على العديد من الجوائز في عالم السينما، وزياد ظاظا الموهبة الصاعدة في عالم غناء الراب، إذ يقول سلامة: "لقد جذبتني أصالة فن الراب المصري وأعتبر نفسي متابعًا مخلصًا لهذا المجال منذ عدة سنوات، إذ تحمل أغاني التراب في طياتها قصصًا شديدة الجاذبية، وهذا ما لمحته في أغنية زياد التي تضم حالة درامية ألهمتني لكتابة سيناريو الفيلم.