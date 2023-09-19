انتشال التميمي: المهرجانات الدولية تنافس لاستقطاب أفضل الأفلام العربية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، عن التحضير للدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر قناة "الحدث اليوم"، أن هناك 5 مهرجانات دولية في المنطقة العربية وأبرزها مهرجان الجونة.



ولفت إلى أن هناك تنافسًا وتحديات بين المهرجانات الدولية من أجل استقطاب أفضل الأفلام العربية والدولية حتى يحدث تكامل بالمهرحانات من خلال جمع أفضل الأعمال الفنية.

انتشاا التميمي يوضح الهدف من المهرجانات

وأوضح أن الهدف من المهرجانات دعم السينما العربية، فضلا عن إعطاء فرصة للنقاد والمختصين والجمهور للاطلاع على الأعمال الفنية سواء الدولية أو العربية.



ولفت إلى أن مهرجان الجونة سيقدم العديد من الفعاليات وسيضم العديد من الجنسيات سواء العربية أو الأجنبية.

مؤتمر مهرجان الجونة يكشف التفاصيل

وخلال المؤتمر، أفصح عن تفاصيل الدورة الحالية والتي تضمنت الإعلان عن الجزء الأكبر من قائمة الأفلام المشاركة وفعاليات المهرجان وخبراء ونجوم صناعة السينما المشاركين، إضافة إلى المحترفين.

ما الأفلام المقرر عرضها في مهرجان الجونة؟



يتضمن برنامج هذا العام 15 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و21 فيلمًا، في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى العروض الخاصة، وأفلام قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة.



سلط المؤتمر الصحفي أيضًا، الضوء على بعض من فعاليات "منطلق الجونة السينمائي" و"جسر الجونة السينمائي"، مكوني "منصة الجونة السينمائي"، ذراع الصناعة الخاصة بالمهرجان،وتضمن ذلك الإعلان عن بعض من الحلقات النقاشية وورش العمل ومحاضرات خبراء الصناعة

نبذة عن مهرجان الجونة السينمائي

واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.