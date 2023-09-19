انت الان تتابع خبر فقدت عقلها .. جورجينا رودريجيز تستفز السعوديين متعمدة وتثير ضجة .. لن تصدقوا ماذا فعلت والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت جورجينا رودريغيز، صديقة لاعب النصر كريستيانو رونالدو، صوراً لها على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي مايوه وتستعرض جسمها خلال قضاء عطلتها في إحدى المدن الإسبانية.

اعتبر البعض أن بعض الصور مستفزة، حيث تعمدت جورجينا استعراض جسمها، مما عرضها لبعض التعليقات السلبية. وعلى الرغم من ذلك، لم ترد جورجينا على هذه التعليقات، حيث تعيش بحرية تامة في نشر محتوياتها وارتداء ملابسها واطلالاتها، وقد دافع عنها عدد كبير من المتابعين.

جورجينا رودريغيز سرقت الأضواء خلال مشاركتها في مهرجان فينيسيا، حيث ارتدت فستانًا أحمر طويلًا.

لا تتوقف عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز، عن مفاجأتنا بأسلوب حياتها وتفاصيل يومها المليء بالكماليات. فهي تمتلك مجموعات ضخمة من الأحذية والحقائب، وتقوم برحلات مذهلة على متن طائرتها الخاصة، وتشارك في أنشطة وأعمال مختلفة.