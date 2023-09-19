انت الان تتابع خبر مازلتم تتذكرون النجمة السورية بطلة باب الحارة "جميلة" ؟.. تسريب صور نارية لها مع زميلتها كندا حنا بينما يمارسان هذا الشيء على الشاطئ دون ادنى خجل!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت النجمة السورية تاج حيدر، محبيها بظهور غير مقصود، بعد غياب سنوات عن الأضواء.

وظهرت تاج حيدر في صورة حديثة مع صديقتها الممثلة السورية كندة حنا، أثناء قضائهما يوماً صيفياً معاً. وفي الصورة مع كندا حنا، غطت تاج حيدر عيناها بنظارات شمسية، بينما بدت تحتفظ بجمالها الطبيعي دون عمليات تجميل.

عبر محبو تاج عن رغبتهم بعودتها، مشيدين بحفاظها على جمالها الطبيعي. وأشادت إحدى المعجبات قائلة: "هي أول واحدة ما في تغير بوجهها.. برافو تاج". وأيضًا وافقها أحد المتابعين قائلاً: "يا زينها مثل ما هي ما تغيرت". كما تساءل أحد المعجبين عن سبب ابتعادها عن التمثيل وغيابها لفترة طويلة، رغم أنها فنانة قدمت أدوارًا جميلة جدًا في الدراما السورية.

وغابت تاج حيدر عن الأضواء عام 2015 بسبب الأزمة السورية وزواجها وإنجابها. تزوجت الفنانة السورية من رجل أعمال لبناني الجنسية وقضت شهر العسل في أوروبا. وتم التكتيم على خبر زواجها في حينها بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا.