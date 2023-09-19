انت الان تتابع خبر حسن شاكوش يرتكب جريمة خطيرة ضد الفنان ايمان البحر درويش..والأخير يرد بقوة عن طريق المحكمة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن أحمد يحيى فايد، محامي أسرة الفنانة إيمان البحر درويش، عن تقديمه ببلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش، بسبب تورطه في نشر شائعة وفاة الفنانة الراحلة.

وقد أكد المحامي في بيانه أن حسن شاكوش قام بنشر الخبر عبر حسابه الرسمي الموثق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أعلن وفاة إيمان البحر درويش في تاريخ 13 يوليو 2023، ونقل تعازيه لأسرتها.

وأشار فايد إلى أن هذا الإعلان الكاذب تسبب في حزن كبير لأسرة الفنانة ولمحبيها، وأنه يعد انتهاكًا صارخًا للأخلاق والقوانين.

وأكد المحامي أنه سيتابع القضية قانونيًا لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفعل السيئ.