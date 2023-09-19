انت الان تتابع خبر ابنة منى زكي وأحمد حلمي تخرج عن صمتها بشكل مدهش.. تفاجئ الجميع بمظهرها الجديد الذي يسحر الأنظار بملابس جريئة وملفته والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حضرت الفنانة منى زكي فعاليات الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما، وقد فازت بعدة جوائز عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية".

كانت لي لي، ابنة منى زكي، حاضرة في الحفل والتقطت لها صورًا وهي تجلس بجوار والدتها أثناء إعلان أسماء الفائزين. ظهرت لي لي بملامح مختلفة تمامًا عن طفولتها.

وفي وقت سابق، حضرت الدكتورة تهاني جعفر والدة منى زكي حوارها مع المذيع محمود سعد في برنامج Sold Out الذي تم عرضه على منصة Watch IT.

لاقت الدكتورة تهاني جعفر اهتمام الجميع بجمالها وأناقتها. وقالت في الحلقة: "أنا دائمًا قلقة على ابنتي لأنها طوال حياتها كانت جيدة جدًا كزوجة وأم، في كل شيء فعلاً ما شاء الله عليها".

وأضافت والدة منى زكي: "ما شاء الله كل شيء يسير على ما يرام، أنا لا أشاهد سوى مسلسلاتها، هي أول شخص يسألني وقد أقول لها برافو عليك أم لا".