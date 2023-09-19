تعرف على تفاصيل الأمسية الأولى لـ محمد عبده بمهرجان لحن المملكة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب محمد عبده لإحياء الأمسية الأولى له من مهرجان لحن المملكة، وذلك يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري، في جدة بالمملكة العربية السعودية، ويقام المهرجان تحت رعاية وإشراف وزارة الثقافة السعودية.

ما هي أسعار تذاكر حفل محمد عبده؟

وقسمت أسعار تذاكر حفل الفنان محمد على أربعة فئات، الأولى يبلغ سعرها 1000 ريال سعودي أي ما يعادل 8،236 جنيهًا، والثانية VIP بـ 700 ريال سعودي أي ما يعادل 5،765 جنيهًا، والثالثة Gold بـ 500 ريال سعودي أي ما يعادل 4،118 جنيهًا، والرابعة والأخيرة Silver بـ 300 ريال سعودي أي ما يعادل 2،470 جنيهًا.



ما هى شروط دخول الحفل ؟

وضعت إدارة الحفل شروط منها ممنوع دخول الحفل لمن هم أقل من 12 عامًا، ومصادرة المواد الخطرة والمحظورة، هذا عدم تحمل الجهة المنظمة مسئولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر أو فقدان أو تضرر المقتنيات.



ما هي آخر أعمال محمد عبده؟





يشار ان آخر أعمال محمد عبده، هي أغنية "الملامح" التي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقى للمايسترو وليد الفايد.



كلمات أغنية الملامح



الملامح

تسأليني

ليه في صوتي

من احزانك ملامح

ليه في صمتي من سكوتك ملامح

وليه أنا وأنتي تجمعنا مداين عشق

وليه فينا من بعض حزن الملامح

لأن أنتي هو أنا وبيننا سر التشابه

لأننا نفهم بعضنا وعشقنا يمطر سحابه

يا ملامح أسمي من بين الحروف

يا أمنياتي

وصحوة الحلم المسافر

في حياتي

وفي ظلام الخوف

يا ارتعاشات الهدب

وعشق عمره ما انكتب

كل عمري لك وفيك

وكل غربات التعب



إيه أحبك

بالكلام اللي بقلبي

بس أنا ماقلت لك

إيه أحبك

بالشعور وكل حبي

كثر أنا ما أشتقت لك

في الأغاني في الأماني

في الشعور وفي الملامح

حتى في نبض الثواني

إيه أحبك

وأعشقك أسم وملامح

في مسافات الشعور

أعشقك والشوق جامح

وأرسمك في الليل نور