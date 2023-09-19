فيلم "العميل صفر" يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر أمس

القاهرة - محمد ابراهيم - احتل فيلم "العميل صفر" المركز الثاني في قائمة الإيرادات أمس، وذلك وسط منافسة قوية لأفلام السينما المنافسة له، وحافظ الفيلم على نجاحه باستمراره في المرتبة الثانية بعد ما كان متصدرًا الأول لمدة طويلة، قبل طرح فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي ' الذي حصل على المركز الأول.



ما هى إجمالي إيرادات فيلم "العميل صفر" ؟



ووصلت حصيلة إيرادات فيلم "العميل صفر" إلى 129 مليون جنيه بعد شهر من طرحه بجميع دور العرض،والعمل يعد أول بطولة مطلقة للفنان أكرم حسني.

ما هي قصة فيلم “العميل صفر”؟



يتحول "صفر عبد اللطيف شداد الهمم" من فرد أمن إلى العميل صفر في ظروف غامضة، مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شاب بسيط لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له حمل السلاح فضلا عن القدرة على استخدامه وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة والذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر

من هم طاقم عمل فيلم “العميل صفر”؟





فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، النجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

الأغنية الدعائية للفيلم



وكان النجم أكرم حسني، قد طرح مؤخرًا أغنية على مين يا أسطى على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى، وذلك كأغنية دعائية لفيلم العميل صفر، والأغنية من كلمات أكرم حسني، ألحان كريم عاشور، توزيع أحمد وحيد كينج.



كلمات الأغنية

طبعوا الفلوس بالرزم وإتأستكت ألافات

‎بسببها في اللي إتهزم وإتدلدلت شنبات

‎قرشك عشان يتجني لازم يكون بأصول

‎هتطاطي وهتنحني هتعيش غني وشحات

‎بتلف وبتدور بتزن وعامل دبور علي مين ياسطي

‎جري ايه ما تفوق ده انت المتساق لما بسوق علي مين علي مين ياسطي

‎بالعرض وبالطول هو انت يا واد كنت تطول

‎يا فلوكة بتهاجم اسطول عامل مسطول علي مين يا سطي

‎علي مين علي مين ما تفوق ياسطي

‎ده عشان تقابلني تجيب واسطة

‎ايش جابك للعتاولة يا شارع واحنا دولة

‎مش كنا عقلنا اولي

‎شوف كام واحد خذلنا واحنا من دماغنا شيلنا

‎و اللي شربنا معاه وكلنا

كأنه كل معانا طوب

‎صاحبنا ناس تعر داقوا

شهد دوقنا مر

‎مش هنحكي كتير عليهم مش عايزين نشيل ذنوب