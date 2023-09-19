ثقافة البحر الأحمر.. فنون شعبية وورش فنية للأطفال في ختام "ثقافتنا في إجازتنا"

القاهرة - محمد ابراهيم - قدم فرع ثقافة البحر الأحمر مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن الأسبوع الأخير في المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني خلال الأشهر الثلاثة الماضية ضمن برنامج عمل وزارة الثقافة.

عرضاً فنياً لفرقة الفنون الشعبية

وشهد نادي الغردقة الرياضي، عرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء عبد الرازق، تضمن باقة متميزة من التابلوهات الاستعراضية منها "الرفيحي، الحنة، الصيادين، هلّت ليالي، أهلا وسهلا"، هذا إلى جانب مجموعة من الأغاني التراثية وفقرة التنورة للطفل الموهوب محمد علاء، بحضور لفيف من قيادات مدينة.

ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين

وضمن الأنشطة المقدمة للأطفال، أعد قصر ثقافة أبو رماد ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين تدريب الفنان محمد عبد الراضي، تلاها ورشة طباعة بالاستنسل تدريب صلاح محمود.

كما نفذ بيت ثقافة سفاجا ورشة لتعليم رسم البورتريه، قام خلالها الفنان إبراهيم عبد الله بتدريب الأطفال على رسم بورتريه للدكتور مجدي يعقوب باستخدام الأقلام الرصاص وورق الكانسون.

بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالقصير يوماً مفتوحاً تضمن قراءة حرة بالمكتبة، وألعاب ترفيهية وذهنية إشراف الفنانة أسماء عبد الرحيم.

محاضرة بعنوان "الإرهاب والتطرف"

وعلى هامش الأنشطة المقدمة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، والمنفذة من خلال ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، أقام قصر ثقافة أبو رماد محاضرة بعنوان "الإرهاب والتطرف" تحدث خلالها عن محمد عبد الراضي عن مفهوم الإرهاب وأشكاله وأكثرها خطورة ومنها الإرهاب الفكري القائم على قمع الحريات.

وأشار في ختام حديثه إلى ضرورة الوعي بالقضايا المطروحة في البلدان الشقيقة استعداداً للتصدي لمثل هذه الممارسات المتطرفة.