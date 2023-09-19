ميدو عادل يحرص على حضور المؤتمر الصحفي لـ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة

القاهرة - محمد ابراهيم - دوت الخليج الفني يرصد أهم فعاليات المؤتمر الصحفي لـ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

حرص الفنان ميدو عادل على حضور المؤتمر المؤتمر الصحفي لـ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة، وذلك عقب تكريمه في الدورة السابقة من المهرجان الذي أقيمت في الفترة ما بين 25 حتى 30 نوفمبر حيث أشادت المدير العام للمهرجان به وقالت:" نحرص كل عام على تكريم نجم شاب بدأ حياته في المسرح ثم انطلق للنجومية، واختيار ميدو عادل يرجع لكونه أحد النماذج الشابة الناجحة، وهو من أبرز الفنانين الشباب المتألقين في الفترة الأخيرة بالأعمال الفنية وحقق نجاحات عديدة متتالية، ومن أعماله المسرحية، «خرابيش» عام 2011، و«قهوة بلدى» عام 2014، و«بس أنت مش شامم»، عام 2016، ومسرحية «حب رايح جاى»، و«مسرحية الوصية» مع المخرج خالد جلال، وكانت آخر أعماله المسرحية هي (سيد درويش)، على مسرح البالون والتي جسد خلالها شخصية فنان الشعب".

القائمة القصيرة لعروض الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

تحتوي الدورة على 413 عرضًا مسرحيًا من أكثر من 57 دولة حول العالم تقدموا للمهرجان لمسابقات هذا العام

152 عرضًا مسرحيًا بالقوائم القصيرة للثلات مسابقات 81 للعروض الكبري، و31 للمونودراما، و40 لمسرح الشارع

حيث كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن القائمة القصيرة للعروض المرشحة للتصفية النهائية بمسابقات المهرجان الثلاثة " مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، ومسابقة عروض المونودراما، ومسابقة العروض الكبري" والذي تقدم لهم 413 عرضًا مسرحيًا من أكثر من 57 دولة حول العالم، وقد خضع منهم 250 عرضًا للمشاهدة ولم يخضع باقي العروض بسبب مخالفة الشروط، وتم إختيار 152 عرضًا مسرحيًا للقوائم القصيرة للمسابقات الثلاثة.

ما هي آخر أعمال ميدو عادل؟



يعتبر مسلسل "سره الباتع" هو آخر أعمال ميدو عادل وهو دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم، وتضم قائمة أبطال المسلسل أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز.

وويشارك فى بطولة المسلسل أيضًا أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.



ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.