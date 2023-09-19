وفاة والدة خبيرة الإتيكيت أمينة شلباية

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن شقيق المذيعة وخبيرة التجميل والموضة أمينة شلباية عن وفاة والدتها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نعي شقيق أمينة شلباية



وكتب محمد شلباية شقيق أمينة، منشورًا قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، بقلوب صابرة ومحتسبة راضية بقضاء الله وقدره أنعى إليكم وفاة والدتي فوزية هانم حمزة على كوته، رحمها الله، التي وافتها المنية اليوم، نسأل الله أن يوسع مدخلها ويمنّ عليها بالرحمة والغفران ويدخلها فسيح الجنان، رحمة الله عليك يا حبيبة قلبي، ببالغ الأسى والتوسل من الله لها بالرحمة فقد انتقلت أمي إلى رحمة الله، لا حول ولا قوة الا بالله اللهم أجرنا في ما أصابنا وصبر أنفسنا على رحيل العزيزة على القلب".



تفاصيل موعد ومكان جنازة والدة أمينة شلباية

وكشف شلبايه موعد ومكان جنازة والدته قائلًا: "وأحفظها يارب بجوارك في الجنة يا كريم، الرجاء الدعاء لها ولنا جميعًا وكافة المسلمون، وصلاة الجنازة ستقام من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم عقب صلاة الظهر، والجنازة فى مقابر العائلة فى 6 أكتوبر على طريق الواحات".



نبذة عن أمينة شلباية



تعتبر من أشهر خبراء الموضة والتجميل، واشتهرت أمينة بفيديوهات نصائه الإتيكيت، وتعليم الطريقة الصحيحة لتناول الطعام، وكذلك فيديوهات نصائح وحيل تساعد الفتيات على ارتداء الملابس بشكل أفضل، وذلك من خلال حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي