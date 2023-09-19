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القومية تغني من أعمال وردة والأطرش بالأوبرا

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القاهرة - محمد ابراهيم - مختارات من أعمال الموسيقار فريد الأطرش والمطربة وردة تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد وذلك خلال الحفل المقام في الثامنة والنصف مساء الخميس 21 سبتمبر على المسرح الكبير يؤديها إيمان عبد الغني، أحمد عفت، محمد طارق، إيناس عز الدين، أشرف وليد.

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الفرقة القومية العربية للموسيقي 
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الفرقة القومية العربية للموسيقي 
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الفرقة القومية العربية للموسيقي 
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الفرقة القومية العربية للموسيقي 
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الفرقة القومية العربية للموسيقي 
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الفرقة القومية العربية للموسيقي  ( فريد الأطرش)
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الفرقة القومية العربية للموسيقي ( وردة) 

ما لا تعرفه عن الفرقة القومية العربية للموسيقي 

 

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989  بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظًا عليه من الإندثار.

ما هي أعمال دار الأوبرا المصرية المقبلة؟

 

وفي سياق آخر، من المقرر أن تقام في الفترة المقبلة يوم ٢٠ سبتمبر أمسية مميزة يعقدها صالون الأوبرا الثقافي يستضيف خلالها الموسيقار الكبير مجدي الحسيني ويديرها الفنان أمين الصيرفي، وذلك في تمام السابعة مساءً بالمسرح الصغير.

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الفنان مجدي الحسيني 
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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