من داخل طائرتها الخاصة.. أسما إبراهيم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الاعلامية أسما إبراهيم جمهورها عدد من الصور لها داخل طائرتها أثناء قضاء أجازة قصيرة قبل عودتها لتصوير الموسم الجديد من برنامج “حبر سري”.



إطلالة اسما ابراهيم



ونشرت أسما عدد من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، والتي ظهرت بها وهي تجلس داخل الطائرة وعلقت عليها برمز تعبيري للقلب باللون الأبيض، وظهرت وهي ترتدي بنطلون أبيض وتيشرت أسود.

ولاقت صورة أسما هذه تفاعلًا كبيرًا من قبل جمهورها الذين أشادوا ببساطة وجمال إطلالاتها.



تفاصيل الموسم السابع من حبر سري

من ناحية أخرى، تستعد الاعلامية أسما إبراهيم لتصوير الموسم السابع من برنامج " حبر سري " الذي يعرض على شاشة القاهرة والناس، ومن المقرر أن تبدأ أسما إبراهيم تصوير حلقات جديدة من البرنامج الذي حقق نجاح خلال المواسم الماضيه خلال أيام.

ومن المقرر أن يحمل الموسم الجديد العديد من المفاجآت من خلال الفقرات وضيوف البرنامج.



أسما إبراهيم تعلن انفصالها عن موسى





وعلى جانب آخر، أعلنت أسما إبراهيم مؤخرًانفصالها عن المطرب موسى، ونشرت صورة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي قالت فيها: "كل شيء قسمة ونصيب تم الانفصال بيني وبين موسى وهو إنسان محترم وربنا يكرم الجميع".



نبذة عن أسما ابراهيم



أسما ابراهيم هي إعلامية ومذيعة مصرية من مواليد محافظة الإسكندرية قامت بالدراسة في كلية الإعلام جامعة العلوم والتكنولوجيا، عملت في تقديم البرامج الحوارية والعديد من المقابلات التلفزيونية مع أكبر النجوم التي جعل لها عدد كبير من المتابعين.