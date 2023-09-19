مهرجان مسرح الهواة يقدم "حكايات من دفتر التهجير"

القاهرة - محمد ابراهيم -

قدمت جمعية تنوير للتنمية الثقافية والإبداع عرضاً مسرحياً بعنوان "حكايات من دفتر التهجير" ضمن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان مسرح الهواة في دورته التاسعة عشر، (دورة الكاتب يسري الجندي)، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تفاصيل عرض "حكايات من دفتر التهجير"

العرض تأليف وإخراج صلاح قنديل، يتناول أحداث حرب عام ١٩٦٧، وأثرها على حياة المصريين، وذلك من خلال تقديم عدد من اللوحات المسرحية حول تهجير أهالي بورسعيد، تقدمها فرقة فنون شعبية بشكل حزين ومأساوي، وبمرور الأحداث يتم الاستعانة بمخرج آخر للعرض يتمكن من تغيير الواقع المر إلى قالب كوميدي ساخر.

حضور لجنة التحكيم عرض "حكايات من دفتر التهجير"

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من الناقد د. أحمد مجاهد، د. عبد الناصر الجميل، والفنان د. هاني كمال.



وأعقبه ندوة نقدية أدارها الناقد عبد الكريم الحجراوي، بمشاركة الناقدة د. داليا همام، والناقد المسرحي محمد الروبي.

وقالت الناقدة د. داليا همام إن الرقصات والأغاني التراثية التي قدمتها فرقة الفنون الشعبية كانت من أهم وأجمل ما جاء في العرض وأحدثت بهجة كبيرة، ولكن هناك عدد من المشاهد جعلت المضمون الدرامي يبتعد عن الفكرة الأساسية للعرض وهي فكرة التهجير، باستثناء عدد قليل من المشاهد التي جاءت في البداية وتناسبت مع الموضوع.

مضيفة أنه كان يمكن توظيف هذه المشاهد واستغلالها بشكل أكبر لتقديم عرض يركز على الفكرة الرئيسية للعمل،وهو نفس ما أكد عليه الناقد محمد الروبي خلال كلمته.

نبذة عن مهرجان مسرح الهواة

مهرجان مسرح الهواة في دورته التاسعة عشر تترأسه الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتنفذه الإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة عبير رشيدي، بالتعاون مع فرع ثقافة القاهرة التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي.

تفاصيل حفل ختام الدورة التاسعة لمهرجان مسرح الهواة

ومن المقرر أن يشهد قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة اليوم الثلاثاء حفل ختام المهرجان وإعلان التوصيات والجوائز، هذا إلى جانب عرض فني تقدمه فرقة كورال القصر للاحتياجات الخاصة بقيادة المايسترو عادل مدبولي.